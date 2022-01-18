Гороскоп Мессинга — три знака Зодиака, которые обладают особой силой

Советский артист, обладающий экстрасенсорными способностями, Вольф Мессинг считал особенными представителей трех знаков зодиакального круга. Кто эти счастливчики рассказало издание Infox.

Личность Вольфа Мессинга до сих пор не дает покоя историкам и исследователям, ведь этот человек заставил поверить миллионы людей в свои сверхъестественные способности. Очевидцы говорили, что он умел «читать» мысли и предсказывал будущее. А еще он был экспертом в астрологии. Так какие знаки Зодиака, по его мнению, владели особым даром?

Овен

Легендарный маг утверждал, что Овны обладают сильной интуицией, которая позволяет им предугадывать те или иные события. Благодаря ей они опережают своих конкурентов, при чем в любых делах. Представители этого знака, по мнению Мессинга, умеют блефовать и пускать «пыль в глаза», поэтому их слушатели находятся как будто под гипнозом. Овны обладают лидерскими качествами, поэтому уверенно поведут за собою толпу.

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Дева

Эксперт считал, что Девы могут достучаться до души любого человека, чтобы посмотреть, что там творится, а потом использовать полученные данные на свое усмотрение. Людей, родившихся под этим знаком, называют «ходячими рентгенами», потому что они видят окружающих насквозь и умеют ими правильно манипулировать, чтобы получить желаемое.

Водолей

Мессинг называл Водолеев продуманными людьми, потому что они смотрят на мир через призму своих убеждений, и могут убедить любого в своей правоте. Но при этом, представители этого знака очень оптимистичны и дружелюбны. Водолеи очень дорожат своей семьей и личным счастьем, и готовы всегда прийти на помочь ближнему. По словам чародея, такие люди очень прозорливые и видят наперед решение многих проблем.

Ранее на Realist.online сообщалось, какие знаки Зодиака самые счастливые.