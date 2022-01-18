Омикрон в Украине — новые случаи в Черновицкой области

«Омикрон» штамм коронавирусной инфекции обнаружен еще в одной области Украины.
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
Так, из 30 образцов, направленных на исследования в Киев, в Центр общественного здоровья Украины, в 16 обнаружили новый вариант вируса. Остальные 14 образцов содержали штамм «Дельта».
Как рассказала главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко, образцы отбирали 5-6 января.
«В области и дальше циркулирует «Дельта», превосходившая последние месяцы. В то же время уже распространяется и «Омикрон«, – объяснила Наталья Гопко.
По ее словам, данные обезличенные, поэтому специалисты изучают и сопоставляют полученные результаты, чтобы выяснить, есть ли среди пациентов с «Омикроном» тяжелые случаи недуга.
Ранее мы также сообщали о том, что в Украине началась новая вспышка COVID-19.
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