Омикрон в Украине — новые случаи в Черновицкой области

«Омикрон» штамм коронавирусной инфекции обнаружен еще в одной области Украины.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Так, из 30 образцов, направленных на исследования в Киев, в Центр общественного здоровья Украины, в 16 обнаружили новый вариант вируса. Остальные 14 образцов содержали штамм «Дельта».

Как рассказала главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко, образцы отбирали 5-6 января.

«В области и дальше циркулирует «Дельта», превосходившая последние месяцы. В то же время уже распространяется и «Омикрон«, – объяснила Наталья Гопко.

По ее словам, данные обезличенные, поэтому специалисты изучают и сопоставляют полученные результаты, чтобы выяснить, есть ли среди пациентов с «Омикроном» тяжелые случаи недуга.

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