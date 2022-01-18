В Нафтогазе считают, что СП-2 не запустят до осени

В Нафтогазе верят, что российский газопровод заработает не скоро или вообще может быть заблокирован.

Газопровод Северный поток-2 не сможет полноценно заработать до начала следующего отопительного сезона. Такое мнение высказала в комментарии Европейской правде советник главы Нафтогаза Светлана Залищук.





«До конца этого года, вплоть до октября, скорее всего, газ не потечет через Северный поток-2. И я считаю, что это общее достижение всех игроков в Украине, патриотов, работающих на этом фронте. И я считаю, что шанс выиграть эту войну есть, и за это мы будем бороться», — сказала она.

Залищук уверена, что немецкое правительство еще не приняло окончательное решение о запуске СП-2. «У нас есть понимание, что глобальное решение, как поступить, Германией не принято», — сказала она.

Она вспомнила информацию СМИ о том, что СП-2 ставит под риск существование коалиции в Германии.

Также Залищук рассказала о возможности остановки запуска Северного потока-2.

«Возможности для остановки «Северного потока» существуют. Они лежат в двух плоскостях: в политической и юридической», — сказала она.

Так, в юридической плоскости, по ее словам, это процедура сертификации немецким энергорегулятором. Также юридическая плоскость существует в Еврокомиссии, которая в соответствии с европейским законодательством должна пересмотреть это решение и дать соответствующую оценку. Кроме того, Залищук вспомнила о возможности судебных процессов по этому делу.

«В политической плоскости также есть инструменты для решений в самой Германии, в ЕС и в США как раз из-за наложения санкций. И в одной, и в другой плоскости есть кнопки, которые могут остановить прокачку газа через Северный поток-2», — отметила советник главы Нафтогаза.

Залищук заверила, что у ЕС есть возможности не только ограничивать работу газопровода, а и полностью его блокировать.

«Первое. Должен быть полный анбандлинг – разграничение компаний, владеющих, оперирующих этой трубой. На сегодняшний день оператор не имеет возможности убедить Германию, ЕС, что они имеют такое разделение, что они прошли процедуру анбандлинга. Второе, это инфраструктура доступа третьих независимых сторон ко всей трубе. На сегодняшний день Газпром не предоставляет такой возможности. И тарифы они не публикуют. Это третий принцип европейского законодательства, обязывающий Северный поток работать в определенных правилах», — заявила она.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение о запуске СП-2 в случае деэскалации конфликта РФ и Украины будет находиться в руках немецких и европейских регуляторов.