Признаком диабета назвали «усиливающийся ночью» симптом в ногах

По данным специалистов, чаще всего диабетическая нейропатия возникает по вечерам и связана с повреждением нервов. Состояние характеризуется острыми болями, которые могут быть «жгучими или стреляющими» и «усиливаться ночью», поделились подробностями врачи.

Боль в ногах – признак того, что нервы больше не функционируют должным образом. В некоторых случаях неприятные ощущения сопровождаются онемением или покалыванием. Как пояснили медики, сенсорная нейропатия оказывает влияние на нервы, которые передают сигнал о прикосновении, температуре, боли и других ощущениях от кожи, костей и мышц к головному мозгу. «В основном страдают нервы в ступнях и ногах, но у некоторых людей это состояние может появиться в руках и кистях», – объяснили доктора.

Главная опасность нейропатии для людей, которые страдают сахарным диабетом, заключается в потере чувствительности. При отсутствии лечения может развиться артропатия Шарко. При этом состоянии на первых порах боль довольно легкая, но через некоторое время она может усиливаться и распространяться.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!