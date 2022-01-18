Коронавирус в Украине — на Припаркатье могут усилить карантин, закрыть школы

За неделю в Ивано-Франковской области обострилась ситуация с коронавирусной инфекции. Если количество новых случаев будет стремительно расти, в регионе могут закрыть учебные заведения и ввести более жесткие ограничения. Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава местной ОГА Светлана Онищук.

По ее словам, в Ивано-Франковской области количество заболевших за неделю выросло в 3,5 раз, среди детей — в 4,5 раза, поэтому в области приняли решение усилить контроль над соблюдением карантинных норм. Выше 50% рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей — в 54 территориальных общинах.

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Если уровень заболевания будет увеличиваться среди детей дошкольного возраста и учащихся школ, то учебно-воспитательный процесс будет остановлен.

Светлана Онищук добавила, что в регионе ограничат проведение массовых развлекательных мероприятий, публичных выступлений, а также работу кафе и ресторанов.

Ранее на Realist.online сообщалось, что главный санврач Украины Игорь Кузин назвал сроки, когда могут усилить карантин из-за «Омикрона».