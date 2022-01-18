Судья Соколов второй день просидел в совещательной комнате

Судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов, который 17 января должен был объявить меру пресечения пятому президенту и лидеру оппозиции Петру Порошенко, до сих пор остается в совещательной комнате. Это предусмотрено законодательством, поскольку решение о мере пресечения еще не объявили. Об этом пишет ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу Печерского райсуда.

Следовательно, судья Соколов все еще находится в совещательной комнате и не имеет права переходить к рассмотрению других дел, пока не будет объявлено решение по этому поводу.

Напомним, судебное заседание об избрании меры пресечения Петру Порошенко стартовало около 11:40 17 января. Уже около 18 часов судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату, где находился более четырех часов.

Как известно, накануне Печерский суд Киева не смог избрать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Объявление решение суда было перенесено на 19 января.

Ранее следователю судьи Алексею Соколову, который должен принять решение о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко, стало плохо.

Добавим, что вечером к Печерскому суду стянули десятки экипированных силовиков.

Как известно, в эти часы в Печерском суде продолжается заседание, где должны избрать меру пресечения Петру Порошенко. Напомним, что прокуратура просит миллиард гривен за Порошенко. Судья пошел в совещательную комнату, после чего должно быть объявлено мероприятие Порошенко.

К слову, Порошенко хотели назначить бесплатного адвоката. ГБР возражает.

Отметим, Порошенко перед избранием меры пресечения заговорил об объединении политсил. Также Порошенко эмоционально обратился к украинцам и рассказал о «красных линиях».

Как известно, Порошенко прибыл в суд для избрания меры пресечения (трансляция). Под зданием суда собрались сотни поклонников Порошенко и выстроилась Нацгвардия (фото).

Ранее, ГБР также обнародовало скрин письма от Печерского райсуда Киева, в котором отмечается, что это ходатайство будет рассматривать следственный судья Алексей Соколов.

Известно, что избрание меры пресечения Петру Порошенко будет рассматриваться в открытом судебном процессе. Отметим, Европарламент применит санкции против преследующих Порошенко лиц.