Пенсия в Украине — Элла Либанова указала на системные проблемы

Децентрализация подтолкнет к реформам, развитию местной экономики и улучшению жизни украинцев, а вот накопительная пенсионная система не гарантирует достойную оплату труда пенсионеров.

Об этом в эфире программы «Вересень» на Апостроф TV рассказала ученый в области социоэкономики, демографии и экономики труда, академик Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

На первый взгляд, если руководствоваться логикой, может показаться, что украинцы плохо работают в контексте пенсионной реформы. Ведь если человек не добавляет дополнительной стоимости в какую-либо систему развития, то не следует ожидать, что через 25 лет ему дадут пенсию.

Однако Либанова утверждает, что не согласна с этим. По ее словам, одной из основных функций государства является обеспечение доходом нетрудоспособных граждан Украины, коими и должны рассматриваться пенсионеры.

При этом Либанова подчеркнула, что накопительная пенсионная система не может нормально работать, если де-юре почти все украинцы получают зарплату ненамного превышающую «минималку».

«Не совсем согласна. Во-первых, если государство существует, то одной из его функций должно являться обеспечение нетрудоспособных лиц источниками существования. Если мы считаем пенсионеров нетрудоспособными, иначе нельзя, то общество и государство должны обеспечить им доход.

Этот доход должен быть невелик — не 100–200 тысяч гривен, в солидарной системе таких пенсий не должно быть. Пенсия потому и называется солидарной, потому что это солидарность между поколением работающих и поколением пенсионеров, но в то же время это солидарность между теми, кто много всю жизнь зарабатывал и теми, кто зарабатывал мало.

Пенсия в солидарной системе должна быть не скажу, что на уровне прожиточного минимума, но ненамного больше. А то, что прожиточный минимум должен быть честным, это уже другой вопрос.

Если человек хочет себе накопить, он должен накапливаться самостоятельно. Это могут быть его собственные взносы или взносы его работодателя, если это прописано в трудовом контракте. Но это должны быть прямые взносы на свой персональный счет. И тут скажу непопулярную вещь, где работает накопительная система, значительные пенсии получают те, кто много зарабатывал и, соответственно, много откладывал.

Если человек всю свою жизнь сидел на минималке, он ничего не отложит себе, хоть с помощью работодателя, хоть без него. И такая ситуация во всем мире — это присуще не только Украине. А вот что присуще исключительно Украине — это то, что значительная часть людей де-юре получает зарплату ненамного больше, чем минималка. Взносы на пенсию уплачиваются из де-юре. И не важно — будет это солидарная система, или солидарная плюс накопительная. Все равно работодатель будет платить взносы с того уровня, который он показывает официально«, — заявила Либанова.

Подробнее читайте в материале «Апострофа»: Мы хотим, чтобы коррупции не было, но чтобы кум все «порешал» — Элла Либанова