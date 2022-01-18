Андрей Билецкий обвиняет Германию в подыгрывании российскому агрессору

Свою позицию политик выразил в своём Телеграм-канале.

«Немецкая дипломатия с самого начала российской агрессии против Украины настаивала, что военный конфликт на Донбассе может быть решён только политическими средствами. Глава внешнеполитического ведомства этой страны Хайко Маас неоднократно заявлял, что поставки вооружения Украине не помогут решить проблему. При этом на всём протяжении войны украинская власть старалась представить именно Германию как главного союзника Украины. Так было и во время президентства Порошенко, и после того, как его сменил Зеленский», — напоминает Андрей Билецкий.

В действительности же, подчёркивает он, этот «союзник» всевозможными средствами действует во вред Украине.

«Немецкая дипломатия всячески стремится навязать нашей стране такие решения, которые были бы выгодны России. Это и «план Мореля», и «формула Штайнмайера», которые предусматривают особый статус для ОРДЛО, амнистию боевикам и выборы на оккупированных территориях», — негодует Андрей Билецкий.