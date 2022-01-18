Названы три лучших завтрака для ослабления симптомов гипертонии

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Употребление еды, богатой калием и магнием, очень важно для тех, кто имеет дело с высоким артериальным давлением. Диетолог Шилпа Арора порекомендовала добавить в меню больше цельных зерен, фруктов и овощей. Эксперт по здоровому питанию посоветовала несколько полезных для гипертоников блюд на завтрак.

Названы три лучших завтрака для ослабления симптомов гипертонии

Об этом пишут СМИ.

Средиземноморский омлет

Он содержит богатые белком яйца, содержащий много витаминов A, C, К, а также калий, магний, железо и марганец (полезны для сердца) шпинат, лук, оливки и орегано. Для приготовления омлета взбить яйца, добавив соль и специи по вкусу, затем вылить их на разогретую сковороду и выложить сверху нарезанные шпинат, лук, оливки и орегано.

Бананово-миндальная каша

В бананах минимум натрия, но много калия. Каша – хороший источник кальция. Для ее приготовления в разных мисках достаточно на 10 минут замочить овсянку и семена чиа. В это время в разогретое на плите молоко добавляются банан, финики, миндаль и корица. Потом в кастрюлю добавляется овсянка и варится до готовности.

Блины со шпинатом, сыром и грибами

Шпинат – один из лучших продуктов для сердца и нормализации артериального давления. Сделанный из цельной пшеницы блин богат железом.

Сам блин готовится из цельнозерновой муки (100 граммов), яиц (одно целое и один желток), соли, перца, молока (100 мл), воды (3 столовые ложки) и листьев шпината, измельченных до состояния пасты. Грибы с луком, которые будут использоваться в качестве начинки, обжариваются. Сначала блины готовятся на сковороде, затем в них заворачивают грибы, лук и сыр и отправляют на 15 минут в разогретую до 180 градусов духовку.