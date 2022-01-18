Невероятная история BMW конструктора самолётов МИГ (фото)

Этот уникальный спорткар BMW 328 MM Bügelfalte продали с аукциона за 5,6 миллиона долларов. На данный момент это самый дорогой BMW всех времен и у него очень интересная история.

BMW 328 MM Bügelfalte – один из пяти обтекаемых спорткаров (двух купе и трех родстеров), созданных в 1940 году для легендарной гонки Mille Miglia. Баварцы тогда победили, но именно Bügelfalte приехал к финишу шестым. Автомобиль оснащен 2,0-литровой 130-сильной шестеркой и способен развить свыше 160 км/ч.





После войны BMW 328 Bügelfalte попал в качестве трофея в СССР и достался летчику-испытателю и конструктору Алексею Микояну – сыну партийного деятеля Анастаса Микояна и племяннику Артема Микояна, создававшего самолеты МИГ. Сам Алексей Микоян также работал на МИГе.

Скоростной BMW ему понравился, и он гонял на авто по Москве. Правда, глушителя, как такового, в спорткаре не было, да и вообще он не был предназначен для обычных дорог. В итоге, Микояна заставили продать авто гонщику Алексею Подкутову и до 1948 года BMW 328 даже участвовал в соревнованиях.

Долгое время машина была у Подкутова, но в 70-х ее выменял на Жигули (!) латвийский коллекционер Гвидо Адамсонс. Машину не раз видели на советских ретро-слетах, да и просто на улицах Риги. Адамсонс восстановил BMW и в 1990 году даже выбил у властей разрешение выехать на нем в ралли ретро-авто Mille Miglia.

Спорткаром заинтересовались в мюнхенском музее BMW и Гвидо Адамсонс разрешил некоторое время демонстрировать автомобиль там. Сейчас в музее стоит его точная копия, созданная после тщательного изучения оригинала.

Адамсонс продал BMW 328 MM Bügelfalte в 2001 году за миллион евро. В 2010 году за него отдали уже 5,6 млн. долларов, а сейчас цена наверняка уже перевалила за $10 миллионов.