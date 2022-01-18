Ветеранам войны на Донбассе выделили материальную помощь

На своем очередном заседании Кабинет Министров Украины принял распоряжение о выделении Министерству по вопросам ветеранов Украины 16 млн. 284,7 тыс. гривен для оказания одноразовой денежной помощи лицам, которые пострадали во время участия в антитеррористической операции.

Из этой суммы предусмотрено выделение помощи членам семей трех участников АТО, которые погибли, и 22 лицам, которые получили инвалидность вследствие ранения, контузии, калечества или заболевания, полученных во время участия в антитеррористической операции. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

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Средства из резервного фонда для пострадавших выделяются на основании списков, которые утверждаются Межведомственной комиссией по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, которая работает при Минветеранов. За расчётами Министерства, согласно решениям, принятых комиссией от 18.11.2021 года, необходимость в средствах, которые нужно предоставить семьям погибших и лицам, которые получили инвалидность, составляет 16 млн. 284,70 тыс. гривен, в том числе:

— членам семей трех лиц, которые погибли (умерли) – 4 млн.192,50 тыс. гривен

— 22 лицам, которые получили инвалидность – 12 млн. 092,20 тыс. гривен (9 лиц (ІІ группа) – 5 млн. 400,7 тыс. гривен, 13 лиц (ІІІ группа) – 6 млн. 691,50 тыс. гривен).

«Президент и правительство постоянно принимают меры для социальной поддержки граждан, которые принимали участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживанию военной агрессии РФ, и членам их семей», — подчеркнула министр по вопросам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Как сообщалось ранее, накануне Дня защитников и защитниц Украины Министерство по делам ветеранов Украины презентовало эскиз отличия для награждения — медаль «Воля и Достоинство».