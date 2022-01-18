Назарбаев впервые с начала протестов обратился к казахстанцам (видео)

В последний раз Назарбаев появлялся в публичном пространстве еще в конце прошлого года

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов в стране выступил с видеообращением. Экс-глава страны заявил, что, несмотря на информацию медиа, что он якобы уехал из страны, на самом деле Назарбаев все время оставался в столице Казахстана. Видеообращение политика опубликовали на YouTube-странице Назарбаева.

По словам бывшего главы страны, целью протестов и беспорядков в Казахстане было «разрушение целостности страны и устоев государства». В то же время он выразил соболезнования родным и близким погибших в результате беспорядков.

Назарбаев добавил, что после передачи полномочий в 2019 году Касим-Жомарт Токаев является пенсионером.

«Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», – отметил политик.

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года. В 2007 году парламент предоставил ему право как первому президенту баллотироваться на должность неограниченное количество раз. В последний раз его переизбрали в 2015 году – тогда Назарбаев набрал 97,75% голосов избирателей. Срок его полномочий истекал в апреле 2020-го. 19 марта 2019 он ушел в отставку, а новым президентом стал Касим-Жомарт Токаев.

Напомним, младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия впервые прокомментировала произошедшие в начале года в стране трагические события.