Почему растет курс доллара — в НБУ объяснили причины

В Национальном банке Украины назвали причину падения курса национальной валюты – гривны.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

По словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, основной причиной возникновения перекосов между предложением и спросом на валюту в январе 2022 года послужил психологический фактор. Он возник из-за геополитической ситуации вокруг Украины, в т.ч, из-за угрозы полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации — сюда также включается реакция участников рынка на эти события.

Гелетий добавил, что в этих условиях на валютном рынке Украины произошло усиление спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов. В частности, нерезиденты-инвесторы продали с начала года облигаций на общую сумму в более 5 млрд гривен и купили иностранную валюту, общая сумма которой составила 264 млн долларов США.

Кроме того, определенное влияние на ситуацию на валютном рынке оказали традиционно активные бюджетные расходы в декабре. В НБУ отметили, что в настоящее время валютный рынок Украины «имеет надежную макроэкономическую основу, а также является более устойчивым к шокам».

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