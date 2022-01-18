В аэропорту Киев отменяют рейсы из-за непогоды

Из-за непогоды в Киеве отменили некоторые авиарейсы. Часть самолетов не смогла долететь до столицы и пассажиров высадили во Львове.

Кадрами из аэропорта «Киев» поделились в Telegram-канале «Типичный Киев».

В столице сильные снегопад и ветер. Из-за этого некоторые самолеты не смогли вылететь, а другие – приземлиться в аэропорту «Киев».

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На кадрах видно, что в аэропорту огромные очереди из пассажиров, которые не смогли вылететь нужным рейсом. Они столпились у касс, чтобы получить деньги за неиспользованные билеты. Некоторым пассажирам предлагают переночевать в ближайшем отеле и вылететь 19 января.

А в пресс-службе аэропорта «Львов» сообщили, что на время непогоды принимают рейсы из-за границы в Киев. Во Львове уже приземлились самолеты из Варшавы, Вроцлава, Вильнюса, Рима и Пардубицы, которые должны были лететь в столицу. Пассажиров пересадили на автобусы и отправили из запасного аэропорта во Львове в Киев.

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В комментариях один из пассажиров отметил, что трансфер до Киева был бесплатным.

Также Realist.online сообщал, что из-за заморозков сотни туристов не смогли вылететь из аэропорта «Борисполь» в Доминикану.