Даша Астафьева дала главный совет всем «Холостячкам» — Мишина и Огневич допустили роковую ошибку

Известная украинская ведущая и певица Даша Астафьева не так давно рассталась со своим парнем, и вдруг она решила рассказать, что делать, если в вашей жизни появился му*ак.

Это все было в рамках одной из программ шоумена Алексея Дурнева на YouTube-канале, а потом еще и на странице мужчины в социальной сети TikTok.

Даша Астафьева дала советы своим поклонницам, что делать, если в вашей жизни появился неправильный мужчина.

«Ничего не терпите. И еще не терпите му*аков. Можно и повозиться, работают профессионалы» — говорит неоднозначно Даша Астафьева.