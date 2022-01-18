Даша Астафьева дала главный совет всем «Холостячкам» — Мишина и Огневич допустили роковую ошибку

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Известная украинская ведущая и певица Даша Астафьева не так давно рассталась со своим парнем, и вдруг она решила рассказать, что делать, если в вашей жизни появился му*ак.

Это все было в рамках одной из программ шоумена Алексея Дурнева на YouTube-канале, а потом еще и на странице мужчины в социальной сети TikTok.

Даша Астафьева дала советы своим поклонницам, что делать, если в вашей жизни появился неправильный мужчина.

«Ничего не терпите. И еще не терпите му*аков. Можно и повозиться, работают профессионалы» — говорит неоднозначно Даша Астафьева.

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Алексей Дурнев ответил, что с такими парнями можно немного повозиться, чтобы видимо попробовать исправить его. Но, если не получится, то сразу нужно прощаться.

В комментариях пользователи начали писать, что они об этом думают:

«Посмотрела выпуск! Улыбаюсь до сих пор!»;

«Дашуля🥰🥰🥰 Снилась мне сегодня 😁»;

«Лучшие 😂😂😂😂».

Скриншот комментариев, фото: TikTok

Скриншот комментариев, фото: TikTok

Стоит отметить, что Даша Астафьева была пять лет вместе с бизнесменом Артемом Кимом. Однако, они все же расстались из-за проблем, которые сопровождали их практически весь период.

«Я могу рассказать, что теперь красивая одинокая женщина. Мы с парнем остались друзьями, как и все нормальные люди» — рассказывала девушка.

Артема Кима подозревали в хищении государственных средств на сумму почти 27 миллионов гривен при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией, директором которой был его отец Виссарион Ким. Но несмотря на время Даша продолжала его поддерживать.

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