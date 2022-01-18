Даша Астафьева дала главный совет всем «Холостячкам» — Мишина и Огневич допустили роковую ошибку

Известная украинская ведущая и певица Даша Астафьева не так давно рассталась со своим парнем, и вдруг она решила рассказать, что делать, если в вашей жизни появился му*ак.
Это все было в рамках одной из программ шоумена Алексея Дурнева на YouTube-канале, а потом еще и на странице мужчины в социальной сети TikTok.
Даша Астафьева дала советы своим поклонницам, что делать, если в вашей жизни появился неправильный мужчина.
«Ничего не терпите. И еще не терпите му*аков. Можно и повозиться, работают профессионалы» — говорит неоднозначно Даша Астафьева.
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Алексей Дурнев ответил, что с такими парнями можно немного повозиться, чтобы видимо попробовать исправить его. Но, если не получится, то сразу нужно прощаться.
В комментариях пользователи начали писать, что они об этом думают:
«Посмотрела выпуск! Улыбаюсь до сих пор!»;
«Дашуля🥰🥰🥰 Снилась мне сегодня 😁»;
«Лучшие 😂😂😂😂».