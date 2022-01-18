В Украине четыре области соответствуют «оранжевому» уровню эпидемической опасности – Минздрав

В Ивано-Франковской области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (27,9%; 29,2% и 27,8%), 17 января был превышен уровень госпитализаций (64,3 на 100 тыс. населения), а 16-го и 17 января – динамика госпитализаций (54,3% 72,2%).

Источник: gordonua.com

В Ровенской и Черновицкой областях 17 января был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (по 20,5%).





В Сумской области этот показатель превышен три дня подряд (26,9%; 26,9% и 27,7%).

Таблица: moz.gov.ua

Остальные регионы сооветствуют «желтому» уровню эпидемической опасности.