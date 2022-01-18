Надя Дорофеева без макияжа не понравилась фанатам

В отпуске все звезды шоу-бизнеса стараются дать покой не только своим мыслям, телу, но и коже. Знаменитости отдыхают от макияжа, не стесняясь показать свою естественность публике. Но после ярких гримов и концертных костюмов не все привыкли видеть артистов в таком облике.

Певица Надежда Дорофеева ранее рассказывала подписчикам, что в отпуске ей не хочется подбирать луки, делать укладку волос и тем более наносить мейкап. 31-летняя исполнительница поделилась в Инстаграм-профиле селфи, на котором предстала в бежевом топе, такого же цвета рубашке и без грамма макияжа.

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«Мейк в отпуске? Не, не слышала», — подписала кадр экс-участница «Время и Стекло».

Надежда без косметики напомнила поклонникам некоторых известных знаменитостей. Одни отметили, что она похожа на Сару Коннор, главного персонажа фильма «Терминатор», другие сравнили с актрисой Екатериной Климовой.

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Некоторые фанаты не восприняли любимого кумира без сценического образа, выразив свое разочарование в комментариях: «Ну вот! Простая девушка без макияжа», «Да, на личико не очень», «Глаза какие-то грустные», «С Ивлеевой берешь пример?», «Старушка», «Одни девушки пишут комплименты», «Что-то ты подустала в отпуске, пора домой».

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