О каких заболеваниях свидетельствует частая отрыжка

Почему возникает отрыжка

Отрыжка помогает вывести лишний воздух из верхних отделов пищеварительного тракта. Человек глотает лишний воздух, когда очень быстро ест или пьет, разговаривает во время еды, жует жвачку, сосет леденцы, пьет газированные напитки или курит.

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Когда человек заглатывает лишний воздух, он чаще всего даже не достигает желудка, а накапливается в пищеводе. У здорового человека отрыжка бывает до 30 раз в день, однако при некоторых состояниях случается и чаще.

Так, иногда отрыжка – это признак функциональной диспепсии (нарушение пищеварения) или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (забрасыванием желудочного содержимого в пищевод). Постоянная отрыжка также может быть связана с воспалением слизистой оболочки желудка или заражением Helicobacter pylori – бактерией, которая вызывает язву желудка. В этих случаях отрыжка сопровождается изжогой и болью в животе.

Что делать, чтобы избежать отрыжки