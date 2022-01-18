Гонконг планирует убить 2000 хомяков из-за опасений относительно Covid

Гонконг хочет, чтобы зоомагазины и владельцы хомяков отдали своих домашних животных, чтобы избавиться от опасений, что грызуны могут передать COVID-19 людям. Об этом сообщает Insider.

Хомяк — Insider

О директиве правительства Гонконга было объявлено во вторник, 18 января, после того как 11 хомяков в зоомагазине Little Boss в районе Козуэй-Бей дали положительный результат на COVID-19, сообщает South China Morning Post. В SCMP сообщили, что хомяков тестировали после того, как владелец магазина заболел COVID-19.

По оценкам, 2000 хомяков будут подвергнуты эвтаназии. Кроме того, приостановлен ввоз всех мелких животных в Гонконг.

Леунг Сиу-фай, городской директор сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы, сказал SCMP, что люди, купившие хомяков с 22 декабря, обязаны сдавать своих домашних животных.

«Мы оценили, что риски относительно высокие, и поэтому приняли решение на основе обеспокоенности относительно общественного здоровья. Мы призываем всех владельцев домашних животных строго соблюдать гигиену во время времяпрепровождения со своими домашними животными«, – сказал Люнг.

Сейчас Гонконг сообщает в среднем о 12 новых случаях заражения COVID-19 ежедневно. Общее количество инфицированных COVID-19 в городе с начала пандемии составляет 13 048.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, риск передачи от животных COVID-19 своим владельцам низок.

«На данный момент нет доказательств того, что животные играют важную роль в распространении SARS-CoV-2, вируса, который вызывает COVID-19 среди людей», — говорится в сообщении на веб-сайте CDC.

В CDC добавили, что имеются задокументированные случаи заболевания животных COVID-19 после тесного контакта с людьми, которые болели COVID-19. Сообщается, что в прошлом году несколько животных в Чикагском и Денверском зоопарках заразились вирусом.

Как сообщали ранее «Комментарии», эксперт объяснил, может ли кот заболеть Covid-19 и передавать вирус.

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