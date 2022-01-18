Великобритания поставляет в Украину одноразовые противотанковые гранатометы NLAW — характеристики и фото

Великобритания начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW — они считаются лучшими в мире гранатометами для боя в городских условиях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

NLAW является одноразовым противотанковым гранатометом, калибр гранаты составляет 150 миллиметров. Данное оружие обладает двумя режимами стрельбы — для поражения танков включается режим атаки сверху. Тогда ракета пролетит в метре над точкой прицеливания, заряд сдетонирует чтобы поразить танк сверху — в этом случае боевая часть ракеты пробьет 500 миллиметров брони.

Второй режим стрельбы — это режим прямой атаки. Он предназначен для поражения легкобронированных целей или стен здания. В этом случае боевая часть ракеты сдетонирует мгновенно, при взрыве.

Фото: Facebook/Юрий Бутусов

Максимальная дальность прицельной стрельбы — для старых модификаций 600 метров, для новых — 800 метров. Точность — почти 100 %. Минимальная дальность пуска — 20 метров, пишет Бутусов. Срок хранения данного гранатомета — 20 лет, никаких регламентных работ для него проводить не требуется.

Бутусов отмечает, что подготовка к обращению с данным оружием очень простая.

Ранее «Апостроф» сообщал, что США готовы отправить в Украину новейшие «Хаммеры» с новым ракетным комплексом TOW-2.