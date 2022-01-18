Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США летает над Украиной 18 января

Во вторник, 18 января, над территорией Украины совершает полет самолет Boeing E-8C ВВС США.

Об этом свидетельствуют данные интернет-сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24.

Военный самолет радиоэлектронной разведки имеет позывные REDEYE6 и работает возле зоны ООС. Судя по карте перемещений, он взлетел с территории Польши, вошел в воздушное пространство Украины и совершает облет в восточной части страны.

Отметим, такие полеты самолета «Boeing E-8C» ВВС США уже стали регулярными, подобный облет он совершил также 30 декабря.

Модификация самолета предполагает выполнение задач боевого управления и целеуказания. В мирное время оно способно отслеживать наземные цели.

Карта облета территории Украины Boeing E-8C ВВС США по состоянию на 17:30:

Как сообщал «Апостроф», вечером 11 января, прямым беспосадочным рейсом из Вашингтона в Киев прибыл военно-транспортный самолет С-17 ВВС США. Что было на его борту, неизвестно, но возможно, это военная помощь, на которую недавно Госдепартамент Соединенных Штатов выделил 200 миллионов долларов.