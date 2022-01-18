Кот вмешался в ток-шоу и стал мировой звездой (ВИДЕО)

Кадры с забавным питомцем привлекли внимание мировых СМИ.
Курьез со смелым котом произошел в прямом эфире грузинского телеканала TV Kavkasia. Там питомец, который жил в студии, решил запрыгнуть на стол во время дискуссии ведущего Давида Акубардии и депутата Гедевана Попхадзе.
Кот попал в кадр как раз, когда Акубардия вел диалог о политике со своим гостем. «Это наш кот, Какуца», — представил неожиданного гостя ведущий.
Депутат поддержал шутку: «Он присоединится к нашей дискуссии?».
«Он хороший кот. Какуца, теперь спустись со стола», — попросил Акубардия.
Ведущие мировые СМИ обратили внимание на эфир с участием Какуци. Этот фрагмент показал канал Al Jazeera.
Слушаться кот отказался — почистив хвост, он попытался забраться к Попхадзе на руки, чтобы тот его погладил. Вскоре после этого персонал студии вынес Какуцу из кадра, а ток-шоу возобновилось.
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