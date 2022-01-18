Кот вмешался в ток-шоу и стал мировой звездой (ВИДЕО)

0

Кадры с забавным питомцем привлекли внимание мировых СМИ.

 

Курьез со смелым котом произошел в прямом эфире грузинского телеканала TV Kavkasia. Там питомец, который жил в студии, решил запрыгнуть на стол во время дискуссии ведущего Давида Акубардии и депутата Гедевана Попхадзе.

 

Кот вмешался в грузинское ток-шоу и стал мировой звездой: курьезное видео

Кот попал в кадр как раз, когда Акубардия вел диалог о политике со своим гостем. «Это наш кот, Какуца», — представил неожиданного гостя ведущий. 

Депутат поддержал шутку: «Он присоединится к нашей дискуссии?».

«Он хороший кот. Какуца, теперь спустись со стола», — попросил Акубардия.

Видео с котом из Грузии стало вирусным

Ведущие мировые СМИ обратили внимание на эфир с участием Какуци. Этот фрагмент показал канал Al Jazeera.

Слушаться кот отказался — почистив хвост, он попытался забраться к Попхадзе на руки, чтобы тот его погладил. Вскоре после этого персонал студии вынес Какуцу из кадра, а ток-шоу возобновилось. 

Novyny.live

© 2013 - 2020 Луганский Радар. Все права защищены.