У кроссовера Porsche Cayenne появилась «платиновая» версия

Цены на новинку уже объявлены, поставки машин начнутся в мае этого года.

Источник: avtodream.org

Компания Porsche представила новую спецверсию кроссовера Cayenne. Автомобиль с шильдиками Platinum Edition отличается от обычных кроссоверов только декоративной отделкой.

Снаружи — серые вставки «под платину» на бамперах, новые 21-дюймовые диски того же цвета и зачернённая окантовка боковых окон. В салоне появились серые ремни безопасности и декоративные накладки на порогах с названием версии.





Доплата за «платиновую» отделку — 8 000 – 11 200 долларов. Porsche Cayenne Platinum Edition с базовым мотором V6 3.0 мощностью 340 л. с. обойдётся в 96 600 долларов.

Также новое исполнение будет доступно для модификаций Cayenne S и Cayenne E-Hybrid.

Российские дилеры уже открыли приём заказов на автомобиль. Первые клиенты получат свои машины в мае этого года.