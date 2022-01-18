Летающая тарелка в США — стартап Zeva разработал компактный воздушный аппарат

В США создали прототип одноместного воздушного аппарата, внешне похожий на летающую тарелку. Стартап Zeva уже протестировали изобретатели и опубликовали видео в YouTube, передает «Meduza».

Летающий аппарат сконструирован в виде диска диаметром 2,4 метра. Он взлетает и садится вертикально. Летать он способен как в вертикальном, так и горизонтальном положении (пилот в таком случае будет сидеть головой вперед). Легкий и прочный корпус «диска» выполнен из штампованного композитного материала, поэтому его масса составляет всего 317 килограммов.

Компания начнет принимать предзаказы на такой необычный аппарат уже весной текущего года. Желающие им обзавестись для брони должны внести депозит в 5 тысяч долларов. Стоимость летающего аппарата составляет 250 тысяч долларов.

Создатели хотят привлечь не только любителей экстрима, но также службы патрулирования и спасения.

Напомним, ранее мы писали, украинцы с разных уголков планеты разработали концепт отечественного суперкара Kraїna.