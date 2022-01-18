Даже после 4 доз вакцины люди болеют Covid-19.

Исследование в Израиле продемонстрировало, что четыре вакцины не остановили заражение вариантом Omicron. Об этом сообщает Insider.

Вакцина от COVID-19 — фото из открытых источников

Хотя дополнительная доза – любой вакцины Pfizer или Moderna – казалось, имела определенный эффект, уровень заражения в исследовании существенно не отличался от тех, кто имел три дозы Pfizer, сказал представитель исследования.

Исследователи поделились ранними выводами, поскольку был велик общественный интерес, сообщает The Times of Israel.

Результаты, если они будут подтверждены и проверены другими учеными после публикации, могут подкрепить призывы к разработке новой вакцины против COVID-19. Некоторые новые типы вакцин находятся на ранних стадиях разработки.

Израильское испытание, начатое медицинским центром Шиба месяц назад, исследует действие бустера Pfizer у 154 человек и бустера Moderna у 120 человек.

Было обнаружено, что было «увеличение антител» среди получивших четвертую вакцинацию.

Но Регев-Йочай сказал: «Мы видим много инфицированных Omicron, получивших четвертую дозу. Правда, чуть меньше, чем в контрольной группе, но все равно много инфицированных», – сообщает Times of Israel.

Контрольной группой были люди, получившие три дозы вакцины Pfizer.

По данным Times of Israel, на воскресенье в Израиле было введено около 500 тысяч четвертых уколов вакцины.

Вакцины по-прежнему защищают от тяжелых заболеваний и госпитализации.

Обнародованные 31 декабря данные Агентства здравоохранения Великобритании показали, что две дозы вакцины снижают риск госпитализации на 72% в течение 24 недель после второй прививки.

Но лабораторные исследования показали, что вариант Omicron очень умело уклоняется от антител, которые были способны блокировать предыдущие варианты коронавируса.

«Мы уже знаем, что уровень антител, необходимых для защиты и предотвращения заражения от Omicron, вероятно, слишком высок для вакцины, даже если это хорошая вакцина», – сказал Регев-Йочай.

Израиль, который уже сделал третью вакцину более 45% своего населения по состоянию на конец декабря, зафиксировал всплеск случаев, вызванных Omicron, хотя смертность остается низкой.

Как сообщали ранее «Комментарии», эксперты объяснили, есть ли потеря обоняния и вкуса распространенным симптомом штамма Omicron.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.