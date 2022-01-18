Главное в лечении COVID-19 – профилактика тяжёлого течения заболевания, — Ольга Голубовская

Своё профессиональное суждение она высказала в программе «Разговор с Анатолием Якименко».

«Основная причина смерти при коронавирусе – прогрессирующая дыхательная недостаточность, но это, наверное, уже всем известно. К сожалению, порой этот вирус приводит к таким поражениям лёгких, против которых бессильны все наши методы лечения. О коронавирусе говорят много, но о лечении – недопустимо мало, а эта тема очень важна. Это заболевание очень сложное и необычное даже для инфекционистов, а в нынешних условиях медицинскую помощь оказывают врачи разных специальностей», — говорит Ольга Голубовская.

Поэтому, отмечает она, не все врачи имеют представление о механизмах развития заболевания.

«Главное в лечении COVID-19 – профилактика тяжёлого течения заболевания. Профилактика в медицине и вообще очень важна, но при инфекционных болезнях – особенно. Однако поскольку COVID-19 – болезнь очень необычная, то у врачей есть внутренние барьеры для своевременного оказания медицинской помощи», — подчёркивает Голубовская.