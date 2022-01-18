Сеть покорила лиса, которая поет как человек (ВИДЕО)

Как в США спасают лисиц, которым грозит живодерня.

Невероятный черный лис из США делится с соцсетями своим талантом – пушистик обожает говорить с людьми и петь песни. Животное, живущее в приюте для лис, радует свою владелицу и подписчиков в сети, передает 24 Канал.

Лис по имени Муттиас любит петь. Он живет в Миннесоте и часто проводит концерты перед тем, как заснуть.

Похоже, что лис довольно общительный – животное не боится людей и прекрасно себя чувствует в компании.

Что известно об этом лисе

Муттиас – это черно-бурая лиса, или чернобурка. Чернобурки являются обычными лисицами, которые отличаются окраской.

Из-за особого цвета меха лисы страдают от уничтожения – их выращивают на специальных фермах, а затем используют для получения меха.

Муттиас живет в приюте для лис, которые могли стать чьей-то шубой. Эта чернобурка не может выжить в дикой природе и нуждается в уходе человека.