Зеленский дал поручение сократить список профессий для военного учета женщин

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию по военному учету женщин в Украине. Глава государства попросил Министерство обороны существенно сократить список профессий, представители которых подлежат военному учету. Об этом сообщает Офис президента.

Петицию по военному учету для женщин поддержали более 37 тыс. украинцев.

«Учитывая высокое общественное внимание…, я обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос», – говорится в ответе президента.

Владимир Зеленский подчеркнул, что защита государства – дело всего народа независимо от пола. Однако глава государства подчеркнул, что обязательный учет для женщин вызвал общественный резонанс из-за неудачной реализации.

В частности, президент отметил, что перечень специальностей, для которых предусмотрен обязательный военный учет, слишком широк и необоснован. Еще одной причиной стало отсутствие конкретного механизма взятия женщин на учет.

Глава государства попросил оборонное ведомство уделить особое внимание следующим вопросам:

существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий с учетом реальных потребностей обороны государства;

внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет;

урегулирование вопроса о порядке прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет женщин.

Кроме того, Зеленский поручил решить вопрос взвешенных подходов к ответственности за несвоевременную постановку женщин на военный учет, пока не завершится процесс урегулирования этой процедуры и определение окончательного перечня профессий и специальностей.

Ранее сообщалось, что 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны, которым утвердили перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям. Представительницы этих сфер должны стать на учет военнообязанных.

В перечне есть более 100 профессий из разных сфер – от врачей и водителей до фотографов и библиотекарей.

Известно, что беременные и женщины с малолетними детьми также будут брать на военный учет.