Щенок «ворвался» в прямой эфир: курьезное видео с четырехлапым

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В Бразилии маленький щенок прервал прямой эфир журналистки. Все потому, что кроха захотел поиграть.

Во время репортажа Фернанда Рувена заметила, что к ней бежит щенок. Четвероногий внезапно захотел поиграть с женщиной.

Собака прервала прямой эфир

 

Щенка вообще не смущало, что журналистка была в прямом эфире. Кроха подбежал и принялся игриво кусать ее за ногу, требуя внимания.

Я не смогла устоять перед ним, когда поняла, что он хочет играть. Я наклонилась и принялась гладить его. Он был таким милым и маленьким,
– прокомментировала Фернанда Рувена.

Оказалось, что пса зовут Эсперансом. Он гулял с хозяином, когда вдруг решил поиграть с ведущей новостей.

Видео активно распространялось по социальным сетям, а пользователи восторженно оставляли свои комментарии:

  • «Я тоже бы не смогла игнорировать эту милую кроху».
  • «Самые милые новости, что я видел».
  • «А можно каждый день такие сюжеты показывать?»

 

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