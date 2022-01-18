Щенок «ворвался» в прямой эфир: курьезное видео с четырехлапым

Я не смогла устоять перед ним, когда поняла, что он хочет играть. Я наклонилась и принялась гладить его. Он был таким милым и маленьким,

– прокомментировала Фернанда Рувена.

Оказалось, что пса зовут Эсперансом. Он гулял с хозяином, когда вдруг решил поиграть с ведущей новостей.

Видео активно распространялось по социальным сетям, а пользователи восторженно оставляли свои комментарии:

«Я тоже бы не смогла игнорировать эту милую кроху».

«Самые милые новости, что я видел».

«А можно каждый день такие сюжеты показывать?»

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