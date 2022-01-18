Бывшая Мисс Вселенная вскружила головы в откровенном наряде

Оливия Калпо из США мало что оставила воображению, когда надела на ужин откровенное бежевое платье. Потрясающий наряд имел очень рискованную особенность.

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Бывшая Мисс Вселенная поразила поклонников, когда вышла в очень пикантном наряде.

29-летняя Оливия Калпо поделилась несколькими снимками своего потрясающего наряда со своими 5 миллионами подписчиков в социальной сети.

Она надела на ужин облегающее бежевое платье с экстремальными вырезами сбоку от Aya Muse, которое полностью выставило напоказ ее грудь.