Бывшая Мисс Вселенная вскружила головы в откровенном наряде

Оливия Калпо из США мало что оставила воображению, когда надела на ужин откровенное бежевое платье. Потрясающий наряд имел очень рискованную особенность.
Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»
Бывшая Мисс Вселенная поразила поклонников, когда вышла в очень пикантном наряде.
29-летняя Оливия Калпо поделилась несколькими снимками своего потрясающего наряда со своими 5 миллионами подписчиков в социальной сети.
Она надела на ужин облегающее бежевое платье с экстремальными вырезами сбоку от Aya Muse, которое полностью выставило напоказ ее грудь.
Ее подпись гласила: «Пожалуйста, будьте осторожны при использовании подслушиваемых контейнеров, так как предметы могут сместиться во время полета».
Победительница конкурса красоты дополнила стильный образ подходящей парой высоких каблуков и шикарной коричневой сумкой.
Тем временем ее локоны были собраны в пучок и стянуты повязкой на голове.
С момента публикации серии пикантных снимков в воскресенье сексуальный пост набрал более 210 000 лайков и тысячи комментариев.
Сообщение появилось после того, как модель заявила, что работник American Airlines якобы сказал ей «надеть блузку» во время посадки на рейс.
Напомним, что голая Оливия Калпо заставали кружиться в голове.
Как ранее сообщал портал «Znaj», Оливия Калпо показала свои горячие образы.
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