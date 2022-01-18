В НАТО признали космос «пространством коллективной обороны»: что это значит

Североатлантический альянс (НАТО) объявил космос «пространством коллективной обороны». В НАТО отметили, что космос приобретает все большее значение для безопасности и процветания Блока и союзников.

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В частности, его использование значительно повысило способность предвидеть угрозы и реагировать на кризисы с большей скоростью, эффективностью и точностью. Об этом говорится в космической стратегии Альянса.

Эволюция в использовании космоса и быстрое развитие космических технологий создали новые возможности, но также и новые риски, уязвимости и потенциальные угрозы для безопасности и обороны Североатлантического союза и союзников. Сегодня доступ к космосу и его использование больше не являются прерогативой нескольких стран, технически способных запускать и эксплуатировать космический корабль. Поэтому с точки зрения безопасности и обороны космос становится все более спорным, перегруженным и конкурентоспособным.

В НАТО подчеркнули, что космос по своей сути является глобальной средой, и любой конфликт, распространяющийся в нем, может затронуть всех пользователей. Даже в тех случаях, когда НАТО не участвует в конфликте, могут быть затронуты космические системы союзников.

Свободный доступ, исследование и использование космического пространства в мирных целях отвечает общим интересам всех наций. НАТО и союзники будут продолжать осуществлять всю деятельность в космическом пространстве в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, в интересах поддержания международного мира и безопасности, а также ради развития международного сотрудничества и взаимопонимания.

Пространство также не подлежит национальному присвоению. В НАТО заверили, что не стремятся стать автономным космическим игроком. Наоборот, Альянс будет стремиться дополнять и повышать ценность работы союзников, а также взаимодействовать с другими соответствующими международными организациями по мере необходимости, избегая ненужного дублирования усилий.

Согласно стратегии, общий подход НАТО к космосу будет сосредоточен на ключевых принципах, среди которых:

Интеграция космонавтики и связанных с космосом соображений в решении основных задач НАТО: коллективная оборона, управление кризисами и при необходимости совместная безопасность;

Обеспечение эффективной космической поддержки и эффектов для операций, миссий и другой деятельности Североатлантического союза;

Содействие развитию совместимости и интероперабельности между космическими службами, продуктами и возможностями союзников.

Кроме того, космос будет служить площадкой для военно-политических консультаций и обмена информацией о соответствующих космических разработках в области сдерживания и обороны. Это будет происходить с целью информирования Североатлантического союза, принятия решений, готовности и управлении позициями по всему спектру конфликта. Такие консультации могли бы охватывать угрозы, вызовы, уязвимости и возможности, а также учитывать разработку правовых и поведенческих норм на других площадках.

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