Ученые выяснили, почему жирная пища заставляет нас переедать

Молекулярные биологи открыли в кишечнике человека и мышей особые рецепторы, мешающие выработке гормонов насыщения при приеме жирной или сладкой пищи. Их блокировка поможет предотвратить развитие ожирения, пишут ученые в журнале Frontiers in Physiology.

«Если мы создадим препарат, который заблокирует работу каннабиноидных рецепторов и не позволит им мешать выделению белковых сигналов сытости, то тогда мы сделаем большой шаг к решению проблемы, поразившей миллионы людей по всей Земле», — заявил Николас ди Патрицио (Nicholas DiPatricio) из университета Калифорнии в Риверсайде (США).

В последние несколько лет ученые находят все больше признаков того, что ожирение и связанные с ним проблемы с метаболизмом развиваются не только по генетическим причинам или при наличии проблем с силой воли у тучных людей, но и из-за того, что употребление такой пищи меняет работу мозга.

К примеру, несколько лет назад биологи выяснили, что высококалорийная пища нарушает нормальную работу гена, управляющего активностью клеток в центре насыщения в мозге мышей. Позже они обнаружили, что толстые люди обладают необычно высокой чувствительностью к вкусу пищи и считают сладкую еду более вкусной, чем остальные люди, из-за изменений в работе их вкусовых рецепторов и коры мозга.

Два года назад ди Патрицио и его коллеги открыли еще одну подобную закономерность, экспериментируя на крысах, которые употребляли огромные количества сахаров и жиров на протяжении нескольких месяцев.

Наблюдая за грызунами, ученые заметили, что они начали все больше и больше есть, что ускорило набор массы и неожиданно быстро привело к развитию ожирения. При этом нарастание аппетита сопровождалось резким ростом концентрации так называемых эндоканнабиноидов в кишечнике и в крови мышей.

Они представляют собой аналоги тех веществ, которые содержатся в марихуане и которые наш организм синтезирует в небольших количествах для своих целей. Большое количество нервных клеток, реагирующих на такие молекулы, содержится в кишечнике человека.

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