Жена президента Елена Зеленская улетеле на Сейшелы без мужа

Супруга президента Украины Елена Зеленская отправилась отдыхать на Сейшельские острова.

Об этом сообщили «Стране» источники, близкие к Зеленской.

Первая леди улетела с детьми, родителями и друзьями. Сам Зеленский остался в Украине.

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Ранее в СМИ прошел слух, что Зеленский после новогодних праздников не вышел на работу, а улетел на Сейшелы. Однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, президент Владимир Зеленский на новогодние праздники отдыхал на зимнем курорте в Карпатах.