ЕС отменил ограничения на импорт украинской курятины

Продукция птицеводства составляет весомую долю украинских товаров, экспортируемых в ЕС
Фото: dpss.gov.ua
С 17 января Евросоюз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, действовавших с декабря 2020 года из-за птичьего гриппа. Об этом сообщили в Госпотребслужбе.
По словам главы Госпотребслужбы Владиславы Магалецкой, продукция птицеводства составляет весомую долю украинских товаров, экспортируемых в ЕС.
«Поэтому снятие ограничений Европейским Союзом очень важно для наших экспортеров. Принятое решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства по всей территории страны», – заявила она.
Ранее ЕС признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы. Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи болезни, а продукцию с неинфицированных территорий разрешалось экспортировать в ЕС. В настоящее время ограничения на ввоз мяса с птицы сняты в полном объеме.