ЕС отменил ограничения на импорт украинской курятины

С 17 января Евросоюз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, действовавших с декабря 2020 года из-за птичьего гриппа. Об этом сообщили в Госпотребслужбе.

По словам главы Госпотребслужбы Владиславы Магалецкой, продукция птицеводства составляет весомую долю украинских товаров, экспортируемых в ЕС.

«Поэтому снятие ограничений Европейским Союзом очень важно для наших экспортеров. Принятое решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства по всей территории страны», – заявила она.

Ранее ЕС признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы. Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи болезни, а продукцию с неинфицированных территорий разрешалось экспортировать в ЕС. В настоящее время ограничения на ввоз мяса с птицы сняты в полном объеме.