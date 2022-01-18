Денис Попов рассказал, сколько тратит в месяц

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов заявил, что ему с женой Дарьей хватает трех тысяч долларов в месяц.

Такое признание 22-летний футболист сделал в интервью YouTube-каналу pressing.

Так, Денис рассказал, что сейчас им на двоих хватает 3-4 тысяч долларов в месяц. Это, как он признался, если не делать дорогостоящих покупок.

«А так для жизни, я думаю, три тысячи долларов хватит. Ну, оплатить коммуналку — она у нас немаленькая«, — отметил Попов.

Также футболист заявил, что сейчас живет в квартире жены, которую ей подарили родители. Свое же жилье за городом он продал, так как из-за пробок ему было сложно добираться на клубную тренировочную базу.

Ранее «Апостроф» сообщал, что футболист «Динамо» сыграл роскошную свадьбу.