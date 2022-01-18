Вот почему ее так боится Оля Полякова: Тина Кароль призналась, какие отчаянные поступки совершала в своей жизни

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Известная украинская певица Тина Кароль решила рассказать о том, как правильно добиваться своей цели. Мудрые слова, которые мотивируют.

Отрывок из её интервью был опубликован в социальной сети TikTok.

По словам Тины Кароль, если у вас в мечтах добиться определенных целей, то не нужно стесняться выделяться, и необходимо быть не похожим на других. Даже если это нелогично, и очень настойчиво.

«Рано или поздно ваш результат покажет всем вокруг, что вы знали, чего хотите, и шли к этому результату. Хотя я верю в то, что «Я знаю, что ничего не знаю». Вообще в целом, что мы знаем» — говорит певица.

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В комментариях пользователям запали эти слова в самое сердце, и они начали писать, что об этом думают:

«Зачёт ЦЕНЮ 💪самая большая победа это победа над самим собой 💪береги тебя Бог на всех дорогах твоей жизни 🙏❤️»;

«Люблю❤️‍🩹»;

«какая у нее тяжёлая речь ,ээээээ, мэээээ, бэээээ»;

«Всё пасиба, я пошла красить волосы в ядовитый красный и петь на площади, чмок🥰».

Скриншот комментариев, фото: TikTok

Скриншот комментариев, фото: TikTok

Скриншот комментариев, фото: TikTok

Скриншот комментариев, фото: TikTok

Тина Кароль знает о чем говорит, так как к своему успеху она шла крайне долго. Её триумф состоялся на фестивале «Новая волна». Победить ей не удалось, но, второе место она все же заполучила. Приз в размере 50 тысяч долларов она потратила на клип «Выше облаков», которая стала знаковой в её карьере.

Уже сегодня она является одной из самых успешных артисток страны на сегодняшний день.

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