Вот почему ее так боится Оля Полякова: Тина Кароль призналась, какие отчаянные поступки совершала в своей жизни

Известная украинская певица Тина Кароль решила рассказать о том, как правильно добиваться своей цели. Мудрые слова, которые мотивируют.

Отрывок из её интервью был опубликован в социальной сети TikTok.

По словам Тины Кароль, если у вас в мечтах добиться определенных целей, то не нужно стесняться выделяться, и необходимо быть не похожим на других. Даже если это нелогично, и очень настойчиво.

«Рано или поздно ваш результат покажет всем вокруг, что вы знали, чего хотите, и шли к этому результату. Хотя я верю в то, что «Я знаю, что ничего не знаю». Вообще в целом, что мы знаем» — говорит певица.