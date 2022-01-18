Вот почему ее так боится Оля Полякова: Тина Кароль призналась, какие отчаянные поступки совершала в своей жизни

Известная украинская певица Тина Кароль решила рассказать о том, как правильно добиваться своей цели. Мудрые слова, которые мотивируют.
Отрывок из её интервью был опубликован в социальной сети TikTok.
По словам Тины Кароль, если у вас в мечтах добиться определенных целей, то не нужно стесняться выделяться, и необходимо быть не похожим на других. Даже если это нелогично, и очень настойчиво.
«Рано или поздно ваш результат покажет всем вокруг, что вы знали, чего хотите, и шли к этому результату. Хотя я верю в то, что «Я знаю, что ничего не знаю». Вообще в целом, что мы знаем» — говорит певица.
В комментариях пользователям запали эти слова в самое сердце, и они начали писать, что об этом думают:
«Зачёт ЦЕНЮ 💪самая большая победа это победа над самим собой 💪береги тебя Бог на всех дорогах твоей жизни 🙏❤️»;
«Люблю❤️🩹»;
«какая у нее тяжёлая речь ,ээээээ, мэээээ, бэээээ»;
«Всё пасиба, я пошла красить волосы в ядовитый красный и петь на площади, чмок🥰».