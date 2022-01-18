Политические мемы 2021 года: подборка курьезов (видео)

Очень много было сделано молодой командой Президента: реформы во всех сферах жизни, ремонт дорог по всей стране, колоссальные прорывы в космической и экономической отраслях, а немыслимые достижения в энергетической сфере позволили Украине наконец достичь энергетической независимости.

И все это — всего лишь за 2021 год. А что будет дальше, даже страшно представить.