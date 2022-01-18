Во Львовской области зафиксировали 870 новых случаев COVID-19

За предыдущие сутки во Львовской области было проведено 2 456 исследований на коронавирус. Согласно результатам, положительные показатели обнаружили у 870 человек. Таким образом, по данным Минздрава, Львовщина на втором месте в Украине по поводу суточного прироста заболевания (лидирует город Киев, где выявили 972 новых случая).

В разрезе районов Львовщины ситуация выглядит так:

Дрогобычский – 16 новых случаев;

Золочевский – 33;

Львовский – 599 (г. Львов – 529);

Самборский – 38;

Стрыйский – 91;

Яворовский – 60;

Червоноградский – 33.

Итак, за минувшие сутки с диагнозом COVID-19 по Львовской области госпитализировали 183 человек, направили на самоизоляцию 1 503 человек. Анализ на ПЦР-исследовании впервые набрали у 1 686 человек. Летальных случаев – шесть. В реанимации находятся 87 пациентов, из них на аппаратах ИВЛ – 33 человека.

В стационарах области находятся 1 118 человек (21,64% заполненность больничных коек). Среди них 272 человека вакцинированы (в т.ч. двумя дозами – 230).

За все время с начала пандемии во Львовской области COVID-19 подтвердили у 228 608 человек. Умерших – 6 112 человек, выздоровели от коронавирусной инфекции – 212 680 человек.

Источник: www.depo.ua

Напомним, во львовской областной детской больнице «Охматдет» находится рекордное количество пациентов с коронавирусом. Младшему из них нет и месяца. Поэтому в медучреждении планируют расширить отделение.