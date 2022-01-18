Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

Блюда средиземноморской кухни не помогают быстрее избавиться от лишнего веса, но уменьшают долю жира в печени, сердце, поджелудочной железе и во многих других жизненно важных органах. Об этом пишут израильские медики, опубликовавшие результаты своих наблюдений в Journal of Hepatology.

«Мы показали, что избавление от запасов жира в печени влияет на здоровье в долгосрочном плане заметно сильнее, чем простое похудание. Вдобавок, мы получили очередное подтверждение тому, что появление жира в печени не просто сопровождает ожирение, а может быть причиной его развития», — заявила Ирис Шай(Iris Shai) из университета Бен-Гуриона (Израиль).

За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.

К примеру, четыре года назад ученые выяснили, что употребление большого количества фруктов, овощей, оливкового масла и других компонентов средиземноморской кухни заметно снижает вероятность развития рака матки и рака груди у женщин. Позже медики обнаружили, что подобная диета заметно уменьшает вероятность развития импотенции, инфаркта и ожирения.

С другой стороны, недавний большой обзор всех исследований плюсов и минусов средиземноморской диеты, опубликованный коллаборацией Cochrane, не смог однозначно показать, что она полезна для сердца и сосудов или наоборот, вредна для здоровья человека. Подобные выводы заставляют ученых активнее изучать ее свойства и подключать большее число добровольцев к подобным опытам.

Шай и ее коллеги подключились к проверкам подобных наблюдений с другой стороны – они набрали группу из нескольких сотен добровольцев, страдавших от лишнего веса, и изучили то, как переход на средиземноморскую диету и другие типы пищи повлияет на их здоровье на протяжении последующих полутора лет.

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