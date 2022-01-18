Ретроградный Меркурий 2022 — какую пользу принесет этот период

С 14 января 2022 года началась фаза ретроградного Меркурия, которая продлится до 4 февраля. Этот период называют опасным, потому что он может привести к конфликтам, сорвать планы и спровоцировать негативные мысли. Однако, астрологи говорят, что из ретроградного Меркурия можно извлечь пользу. Об этом сообщает 7days.

Специалисты не советуют в этот период менять работу, просит повышение заработной платы и совершать крупную покупку, потому что результат будет, мягко говоря, посредственным. Но не нужно сидеть сложа руки, ведь период с 14 января по 4 февраля можно использовать с пользой для себя.

По словам экспертов, главная польза ретроградного Меркурия состоит в том, что люди могут найти в этот период потерянные предметы, а также к ним могут вернуться люди, с которыми было потеряно общение.

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Владельцам бизнесов, которые жалуются на маленькую прибыль, рекомендуют найти старые номера клиентов и предложить свои услуги. Ретроградный Меркурий с их помощью может улучшить финансовое состояние.

Также с 14 января по 4 февраля вам могут вернуть долг, если вы кому-то давали деньги или вам не выплатили часть зарплаты, что Вселенная поможет исправит ситуацию и пополнить ваш бюджет.

Еще астрологи говорят, что в этот период — время раздумий и переосмысления, возможно, стоит помедитировать и больше гулять на свежем воздухе, чтобы посмотреть на свои проблемы и трудности, если они есть, с другой стороны.

Ранее на Realist.online сообщалось, как «выжить» во время ретроградного Меркурия.