Под Киевом спасатели провели учения, связанные с Крещением — фото

Из-за сильного ветра на Киевщине спасателям ГСЧС не удалось в полном объеме провести учения по безопасному поведению на водных объектах во время празднования Крещения.

Об этом сообщает корреспондент «Апострофа» Роман Петушков.

Во вторник, 18 января на Киевском море в городе Вышгород Киевской области, спасатели ГСЧС Украины проводили учения, направленные на безопасное обращение лиц на водных объектах во время празднования Крещения.

К мероприятию были привлечены спасатели, специалисты Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты, спасательно-водолазная и медицинская службы ГСЧС, а также представители религиозных конфессий. На событие приглашали всех желающих, но гражданских лиц не было.

Водолазы продемонстрировали, как нужно действовать, если человек провалился под лед и как помочь пострадавшему выбраться на берег с помощью подручных средств. Специалисты медицинской службы проинформировали присутствующих, что необходимо делать в случае переохлаждения после купания в ледяной воде.

Планировалось поднятие вертолета в воздух, однако из-за сложных погодных условий и сильного ветра этого сделать не удалось.

Ранее мы публиковали список мест в крупных городах, где можно искупаться в проруби на Крещение.