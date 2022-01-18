В Киеве на Крещение будут развозить питьевую воду для освящения

Фото: Киевводоканал

Также Киевводоканал сообщил адреса расположения водовозок, по которым все желающие смогут набрать освященной воды:

19 января:

С 8.00 до 10.00 возле храма Малой теплой Софии, ул. Владимирская, 24;

С 10.00 до 15.00 возле храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, ул. Стеценко, 14;

С 13.00 в Гидропарке возле часовни Крещения Господня;

С 9.00 возле храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.

Традиционно, Крещение празднуют 19 января в день Богоявления и Крещения Господня. Ранее обязательным элементом празднования было освящение воды под открытым небом у водоемов и ныряние в ледяную воду. Считалось, что освященная ледяная вода обладает целебными свойствами. Впоследствии, процесс освящения воды начал проходить в церквях. Однако украинцы до сих пор верят в чрезвычайные свойства крещенской ночи, которые может вобрать в себя вода.

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