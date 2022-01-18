одесская чиновница насмешила критикой нового меню Клопотенко

По мнению Елены Буйневич, бобовые являются причиной повышенного метеоризма у школьников

После изменения норм питания учеников образовательных заведений нашлись многие, желающие высказаться. 16 января свою позицию озвучила глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, вызвав насмешку у пользователей соцсетей.

Буйневич рассказала, как реформировали питание для учеников одесских детсадов и школ. Также она выделила несколько минусов, из-за которых Департамент не смог взять на вооружение уже сформированное МОН меню.

«Необычными для меня-мамы являются нормы бобовых. Гороховые каши — это, может, и вкусно… В смысле, точно вкусно и полезно, но «детско-пукательные способности» значительно повышаются», — подчеркнула Елена Буйневич.

Также чиновница отметила, что в Одессе «творчески» подошли к этой проблеме: большинство бобовых пойдут на супы, а горошек отправят в рагу. При этом гороховое пюре Буйневич называет «музыкальным» и добавляет, что оно будет подаваться весьма редко, исключительно в качестве деликатеса.

Кроме этого, она рассказала, что существует проблема, связанная с попыткой уменьшить количество сахара в рационе школьников — дети отказываются пить неподслащенные напитки. В плюсы Буйневич внесла отказ от консервированных овощей, увеличение нормы фруктов и овощей, а также кисломолочных продуктов.

Интересно, что большинство людей заметили только её отношение к бобовым и раскритиковали чиновницу за способ высказываться о метеоризме у детей.