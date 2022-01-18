У МОЗ сказали, скільки громадян України уже щепились від коронавірусу третьою дозою

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Від початку щеплення проти Covid-19 в Україні принаймні одну дозу вакцини отримали вже понад 15 мільйонів осіб. Більше 113-ти тисяч громадян України отримали вже третю дозу вакцини від коронавірусу.





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей”, – йдеться в повідомленні.

У МОЗ проінформували, що загалом в України зробили вже 29 мільйонів 453 тисяч 298 щеплень. Із цієї кількості понад 80 тисяч вакцинації зроблені за минулу добу 17 січня.

