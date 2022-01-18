В Украине нет финансовых предпосылок для введения «экономического паспорта», эта инициатива может подкосить всю систему – эксперт

Инициатива президента о введении «экономического паспорта» может повредить экономической системе, поскольку финансовые возможности для ее реализации отсутствуют. Об этом заявил политолог Анатолий Ткачук.

«Если у нас не создана система, которая стимулирует рост ВВП государства, которое не стимулирует занятость, и появляется новая инициатива, я очень осторожно отношусь к этой инициативе. Потому что если мы не понимаем, как работает система, то любые изменения маленького колесика приносят к проблеме всей системы»,-сказал Ткачук в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, идея создания Фонда будущих поколений является правильной, однако предложенный властями механизм ее реализации может нанести существенный ущерб всей экономической системе страны.

«Идея и ее реализация в экономической системе может очень сильно отличаться. Например, последние инициативы в отношении частных предпринимателей, в отношении надбавок, ограничение надбавок на торговлю не учитывает, что в Украине, кроме Киева, есть другие территории. То есть, инициативы убивают другие территории», — пояснил Ткачук.

Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что средства, которые украинцы получат по президентской программе о «экономический паспорт» через 16 лет, могут обесцениться, поэтому выплаты будут мизерными.