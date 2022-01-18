В белой рубашке и оливковых брюках: Злата Огневич наслаждается отдыхом в Занзибаре

Певица опубликовала новые фото со своего африканского отдыха.

Главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» – Злата Огневич – продолжает радовать фолловеров в Instagram фотоотчетами из своего отпуска в Африке.





На этот раз певица показала фото из Занзибара. Она сфотографировалась в одном из местных заведений.

Одета певица была в зеленый топ, белую рубашку и широкие оливковые брюки. Лук она дополнила соломенной шляпой. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на шее – широкая золотистая цепь. Через плечо у артистки висела молочная сумочка.

«Просто выдыхаю. Просто счастлива здесь и сейчас», — подписала снимки Огневич.

ТСН