Искусственная жидкость для суставов поможет вылечить артрит и подагру

Молекулярные биологи из США создали искусственный аналог синовиальной жидкости, исчезающей из суставов при развитии артрита и подагры, и начали проверять ее в экспериментах на собаках.

«Когда организм вырабатывает недостаточное количество этой смазки, суставы начинают касаться друг друга, что со временем ведет к развитию остеоартрита. Сейчас мы проводим клинические испытания нашей жидкости на собаках, и когда мы их завершим, это откроет дорогу для ее ветеринарного применения и опытов на добровольцах», — заявил Дэвид Путнэм (David Putnam) из Корнеллского университета в Итаке (США).

Примерно каждый пятнадцатый человек на Земле страдает от различных форм артрита – набора разнородных дегенеративных болезней суставов. Их развитие приводит к тому, что хрящевая часть соприкасающихся костей необратимым образом повреждается и деформируется, в результате чего человек начинает постоянно испытывать почти невыносимую боль.

Как правило, артрит возникает из-за того, что организм начинает испытывать проблемы с производством синовиальной жидкости – особой «смазки», питающей хрящи и помогающей им скользить при совершении движений. Уменьшение ее количества или изменение состава приводит к разрушению гибких сочленений и тому, что кости начинают касаться друг друга.

Причины этого могут быть самые разные – различные переломы, прочие травмы костей, а также воспаления, вызванные чрезмерно высокой активностью иммунной системы. Почему они развиваются, ученые не пока знают, из-за чего эффективных лекарств от артрита, а также подагры, до сих пор не существует.

Все это заставляет медиков и биологов искать альтернативные пути борьбы с дегенерацией суставов, в том числе создавая различные составы, похожие по свойствам на синовиальную жидкость и способные затормозить разрушение хрящей. Сегодня, к примеру, для этих целей используются инъекции гиалуроновой кислоты, одного из основных компонентов синовиальной жидкости.

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