Купание на Крещение в проруби может навредить

На Крещение есть традиция погружаться в ледяную воду, мол так смываются грехи. Врачи не берутся это опровергать или подтверждать, но знают одно – что таким способом можно легко заработать цистит или воспаление придатков.

Врач акушер-гинеколог Юлия Нежинская рассказала ТСН, как правильно подготовиться к нырянию в прорубь.

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Показания

Окунаться в прорубь можно только подготовленным женщинам, которые за 5-6 месяцев до погружения правильно подготавливали себя. А именно:

растирались мокрым полотенцем

принимали контрастный душ

обливались холодной водой

Закаленному организму будет легче перенести перепад температур и ваше здоровье не пострадает.

Противопоказания

Тем, кто решил окунуться в прорубь, но заранее не готовился, нырять врач не рекомендует. В противном случае это решение может повлечь много негативных последствий.

Во время погружения в ледяную воду, организм испытывает стресс. На его фоне увеличивается выработка тепла, и, как следствие, учащается сердцебиение, поднимается температура тела и давление, сосуды сужаются, а циркуляция крови усиливается.

Кроме того, из-за стресса ослабевает иммунная система и девушка становится уязвима для болезней. Также активизируются условно-патогенные организмы, особенно в области малого таза. Отсюда воспаление придатков, цистит, обострение хронических заболеваний.

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Врач подчеркнула, что не холод провоцирует воспаление, а стресс, которому подвергается организм. Поэтому, если у вас воспалялись яичники или часто проявляется цистит, после погружения в прорубь болезни могут обостриться.

Помимо сосудов в холодной воде сокращаются и мышцы, поэтому беременным не рекомендуется окунаться в прорубь – возможен выкидыш. У рожениц, которые кормят грудью, может пропасть молоко, образоваться его застой (лактостаз) или воспалиться молочные железы (мастит).

Во время менструации тоже не рекомендуется погружаться в прорубь – увеличивается риск инфицирования внутренних половых органов, а также возможно неконтролируемое сокращение мышц матки.

Также отказаться от купания в проруби нужно тем, у кого есть:

сахарный диабет;

недолеченные простудные заболевания;

сердечно-сосудистые болезни (резкое сужение сосудов может привести к инфаркту или инсульту);

хронические болезни дыхательных путей, ЖКТ и мочевыделительной системы;

инфекционные болезни;

судорожный синдром;

температура тела от 37 градусов;

аллергия на холод.

Правила купания в проруби

Если же вы твердо решили окунаться в прорубь, то врач советует придерживаться некоторых рекомендаций.

Плотно поесть. Во время погружения организм будет тратить много энергии на то, чтобы согреть вас. А для этого ему необходимы силы.

Разогреться. Перед погружением лучше разогреть мышцы, выполнив простую зарядку.

Правильно раздеться. Врач рекомендует начать раздеваться снизу вверх, то есть первой снять обувь, а последней – куртку. Так вы дольше будете оставаться в тепле и не скоро замерзнете.

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Отказаться от алкоголя. Перед погружением в прорубь и после этого лучше не пить спиртные напитки, в надежде согреться. На холоде сужаются сосуды, а алкоголь их расширяет. Резкое расширение сосудов замедляет процесс согревания организма и увеличивает нагрузку на сердце.

Заранее подготовьте одежду. После того, как вы окунетесь в прорубь, вам нужно как можно скорее укутаться в теплую одежду. Поэтому лучше приготовить ее заранее, чтобы на морозе мокрому не рыскать в поисках куртки или полотенца. Кроме того, нужно выбрать нескользящую обувь, чтобы дойти до проруби и обратно не босиком.

Выбрать место погружения. Погружаться в воду нужно исключительно в том месте, где работают спасатели и медики, а также много людей. Нельзя погружаться в неизвестные вам водоемы, особенно в малолюдных местах.

Время в воде – не больше минуты. Врач советует провести в воде не больше 60 секунд опытным ныряльщикам, и не больше 30 секунд новичкам. После этого немедленно выпейте стакан горячего чая, чтобы согреться.

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Используйте тампоны. Если у вас менструация и вы хотите окунуться в прорубь, то лучше использовать тампон, которые после погружения нужно тут же сменить. Так риск получить инфекцию половых путей будет ниже.

Во время погружения в ледяную воду организм вырабатывает адреналин, серотонин и эндорфины. Из-за выброса этих гормонов настроение человека улучшается, и он испытывает радость. Но если у вас есть хронические гинекологические или другие заболевания, вы не посещали семейного врача и гинеколога на протяжении года, то лучше отказаться от идеи погрузиться в прорубь. Купание в ледяной воде – это серьезное решение, а не развлечение, поэтому ваше здоровье должно быть в безопасности.

Спасатели в своем Telegram-канале тоже напомнили, что без подготовки в ледяную воду лучше не лезть, и дали несколько советов. Особенно важно не оставлять без присмотра детей во время купания.

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