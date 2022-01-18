Прогноз коронавируса в мире на ближайшие годы озвучил глава Pfizer

По словам генерального директора фармацевтической компании Pfizer Альберта Бурлы, COVID-19 не исчезнет еще на протяжении нескольких лет. Однако человечество имеет средства, которые позволят вернуться к докоронавирусной жизни. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на La Repubblica.

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Бурла подчеркнул, что от вируса очень сложно избавиться. Инфекция распространилась по всему миру, COVID-19 заражает людей по несколько раз и имеет множество новых мутаций.

«Я не хочу показаться пессимистом, но я считаю, что нам придется в течение нескольких лет жить с вирусом, который очень трудно искоренить», — сказал гендиректор Pfizer.

На вопрос, может ли появление южноафриканского варианта коронавируса «Омикрон» означать завершение пандемии, Бурла ответил, что пока «сказать этого не может никто».

По словам генерального директора Pfizer, вопрос скорее не в том, как быстро коронавирус исчезнет, а когда человечество сможет вернуться к привычной жизни. Бурла высказал предположение, что это может произойти весной.

«Благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам и лекарствам», — добавил он.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины обнародовали список симптомов, которые чаще всего наблюдают у пациентов, заразившихся вариантом «Омикрон». В Минздраве добавили, что существенных отличий от признаков штамма «Дельта», наиболее распространенного на территории Украины, не обнаружено.

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