Возвращение Порошенко в Украину: Зеленский потерпел разгромное поражение

Давайте подведем итоги вчерашнего дня, который был фактически противостоянием Зеленского с Порошенко.

Ни для кого не секрет, что это была ситуация, которую срежиссировали на Банковой и которая должна была остановить падение рейтинга Зеленского. Технологи Офиса президента хотели подарить своим избирателям хоть что-то, что покажет силу власти и выполнение из того, что обещал Зеленский перед выборами. А учитывая слоган «Весна придет – садить будем», то решили посадить Порошенко. Зимой. Вернее не посадить, а банально закрыть на некоторое время в камере. Но ситуация кардинально изменилась и оказалась провальной для Зеленского. И эту историю величайший политический лидер современности по версии Ермака проиграл вчистую по всем пунктам.

Итак, все началось с того, что Порошенко вернулся в Украину, как и обещал. И сделал это максимально эффектно. В некоторых моментах у меня появилось ощущение, что власть сама делает все возможное, чтоб Порошенко победил в дуэли с Зеленским. Началось с того, что «позитивные блогеры Банковой» раздували историю, что Порошенко будут арестовывать и он из-за этого не прилетит в Украину. Но он прилетел. Затем власть устроила непонятно что, когда Порошенко не пускали в Украину на паспортном контроле в аэропорту. И Петр Алексеевич воспользовался отданным ему пасом на все 100%. Это было логично. В итоге он устроил шоу из прохода границы и электорально выиграл у Зеленского вчистую. Я не знаю зачем власть делала то, что она не могла реализовать, но выглядело это и тупо и глупо. есть подтвержденная информация, что Порошенко действительно хотели задержать и доставить в суд под конвоем. Это была бы та картинка, которая порадовала бы Зеленского и его сторонников. Но вышло все, как всегда. Сотрудники ДБР хотели, чтоб задержание провела Госпогранслужба, а погранцы послали ДБР и рекомендовали им самим задержать Порошенко, если они того так хотят. Дело в том, что видя слабость Зеленского и понимая, что на фоне всего происходящего его шансы переизбраться теперь крайне призрачны, никто не хочет идти по откровенному беззаконию и беспределу, чтоб не прилетело в будущем. А мотивированные люди перед аэропортом, которые приехали встречать Порошенко, еще больше демотивировали тех, кто должен был исполнить волю Зеленского. В общем, у сценаристов Банковой все незадалось с самого начала.

А затем пошло-поехало. И поддержка перед судом, которая хорошо смотрелась по телевизору и показывала, что у Порошенко есть избиратели, которые готовы его защищать, но наводили на сомнения, а есть ли такая поддержка у Зеленского? И рекомендация Порошенко Зеленскому прекратить употреблять наркотики, которая оживила старые разговоры, что Зеленский что-то употребляет. И 11 часов заседания суда с 5 часами нахождения судьи в совещательной комнате, не дали избрать меру пресечения Порошенко. А ведь все понимали, что в ОП хотят именно этого и идет жесткое давление на суд. Но судья видимо не решился удовлетворить хотелки Зеленского и стать новым Киреевым, который когда-то по желанию Януковича посадил Юлию Тимошенко, а потом, когда власть поменялась, сбежал в Крым. В общем, Зеленский вчистую проиграл эту историю.

Но вчера для Зеленского и его окружения проявился еще один фактор, который ранее был лишь предположением. Выяснилось, что многие украинцы воспринимают разборки Зеленского с Порошенко, не как правовой процесс, а как несправедливость и попытку власти расправиться с оппозицией. Ведь украинцы видят, что политикам из окружения Зеленского можно все и им ничего не будет за это.

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Джерело: блог Борислава Берези

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